Ante declaraciones del exministro de Sedesol, diputada López dice: “tememos por su vida y la de nuestro hijo”

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libre, Clara López se refirió a las explosivas declaraciones de su expareja y exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y denunció que temen por su vida, la de su familia y el hijo menor de tres años que juntos procrearon.

La congresista atendió a los periodistas en el hemiciclo legislativo mientras se desarrolla la sesión de este martes y lamentó que el exfuncionario quiso presentarse voluntariamente a la justicia, pero “de forma desproporcionada” se le giró orden de captura por el escándalo de cheques en Sedesol en una trama de drenaje de fondos públicos que también involucra a la diputada Isis Cuéllar.

Refirió que el requerimiento a una docena de personas en el caso Sedesol no es más que una cortina de humo para tapar decretos que se aprueban en el Congreso como la emergencia declarada en el campo de la salud.

La diputada Clara López.

“Esperamos que los implicados en el caso de Sedesol se presenten todos ante la justicia como ya lo ha hecho ya la mayoría, y que puedan ellos demostrar su inocencia o culpabilidad. En el caso de José Carlos Cardona esperamos que se le garanticen todos sus derechos constitucionales para que pueda demostrar su inocencia”, declaró.

Enfatizó que “ya sabemos a quienes muerde la justicia, que es a los descalzos en este país. Tememos por la vida de él (José Carlos Cardona), la de su familia, y la de nuestro hijo de tres añitos”, apuntó.

La doctora López confía en la inocencia de su excompañero de hogar, al tiempo que mencionó que José Carlos Cardona intentó dar su declaración en tres oportunidades, pero se lo negaron.

Exigió que se esclarezcan los hechos y se haga justicia en este caso. “Con todas las declaraciones que él dio este día, tememos por la vida de él y la de nuestro hijo de tres añitos”. JS