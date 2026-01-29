Ante debate por posible cierre de Secretaría de DDHH, el Codeh pide fortalecer mecanismo de protección

Tegucigalpa – El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, dijo este jueves que la Secretaría de Derechos Humanos (DD.HH.), siempre ha enfrentado problemas, por lo que el presidente Nasry Asfura debe decidir su futuro.

– La designada María Antonieta Mejía descartó que se vaya a cerrar la secretaría de DDHH.

Añadió que es necesario fortalecer los mecanismos de esta institución para garantizar su funcionamiento y la protección efectiva de los derechos humanos en el país.

Sostuvo que independientemente del ministro o ministra siempre podría ser un canal de comunicación.

“Que sea el presidente de la República el que tome la mejor decisión para esta secretaría, pero el mecanismo de protección que está adscrita a este ministerio debe de ser separado y crear una dirección para poner en funcionamiento la normativa”, detalló.

Aseguró que las organizaciones deben de tener acceso a este mecanismo de protección que debe de fortalecerse, ese es el llamado que se le hace al presidente Nasry Asfura.

Apuntó que no puede seguir a medias el mecanismo, se debe de poner en funcionamiento. IR