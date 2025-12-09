CNE en alerta: su presidenta llama a FFAA a resguardar personal y bienes electorales

Tegucigalpa – La presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, encendio las alarmas este martes al solicitar a jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, la protección inmediata del personal del organismo, del material electoral y de las instalaciones de Infop luego de que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya convocara a los colectivos de 23 zonas del DC a movilizarse “de inmediato” hacia ese recinto.

Luego en una publicación en su cuenta de X, la titular del CNE explicó que la medida busca garantizar la seguridad operativa en plena recta final de las elecciones. La amenaza que representan los violentos colectivos de Libre a las instalaciones en los que se resguardan bienes electorales estratégicos representa otro intento de generar un caos social y político en Honduras.

“La integridad del personal del CNE, el material electoral y las instalaciones debe ser protegida con urgencia”, enfatizo en su mensaje que recordó a las FFAA que por mandato constitucional tiene la responsabilidad del resguardo del materia electoral durante todo el proceso.

La solicitud de la presidenta Hall se da en medio de una ambiente político crispado y vuelve a poner en evidencia las tensiones entre la institucionalidad y actores partidarios que fueron desfavorecidos con el voto popular ya que con más de un 99 % de los resultados electorales, Libre se coloca en un distante tercer lugar con menos del 20 % de los sufragios obtenidos.

Al cierre de esta nota, los altos mandos castrenses no han emitido un comunicado oficial en forma pública sobre la petición del CNE, aunque la ley les obliga a obedecer las disposiciones del máximo ente electoral.

Desde la sociedad civil diversos actores han reiterado su llamado a todos los partidos políticos a respetar la institucionalidad, evitar presiones indebidas y permitir que el proceso electoral que ha sufrido una serie de ataques y de boicot, pueda culminar con transparencia y sin interferencias.

Ante la convocatoria realizada por el Coordinador del Partido Libre, para que colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela, se movilicen de inmediato a INFOP, he solicitado al Jefe del Estado Mayor Conjunto que, en cumplimiento de su mandato constitucional,… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 9, 2025

Esta tarde, el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel “Mel” Zelaya ordenó a los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela a movilizarse de inmediato al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

“Nuestra candidata Rixi Moncada y Libre no aceptan los resultados del TREP, fracasado y fraudulento de los 26 audios”, cita el mensaje posteado por el expresidente (2006-2009).

El partido oficialista, Libre, quedó en tercer lugar en las elecciones del pasado 30 de noviembre, muy lejos de los bicentenarios Partido Liberal y Partido Nacional.

El oficialismo además convocó a marchas, movilizaciones y plantones para el próximo sábado 13 de diciembre a nivel nacional, arguyendo desconocer el resultado de las elecciones, al tiempo que hizo un llamado a los funcionarios de gobierno para que no colaboren en la transición de un nuevo gobierno. JS