Ante constantes deportaciones, Honduras podría cerrar el año hasta con 50 mil retornados desde EEUU

Tegucigalpa – El abogado experto en temas migratorios, Ilich Cornejo, advirtió que Honduras enfrenta un acelerado incremento en las deportaciones de connacionales desde Estados Unidos y estimó que, de mantenerse la tendencia actual, el país podría cerrar el 2026 con entre 45 mil y 50 mil hondureños retornados.

Cornejo explicó que, más de 24 mil hondureños habían sido deportados, casi el doble de los 13,200 retornados registrados en el mismo período del año anterior.

Según el especialista, estas cifras superarían incluso los registros de 2018 y 2019, cuando el país reportó alrededor de 42 mil deportaciones anuales.

El experto atribuyó este aumento al endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que las deportaciones continuarán en los próximos meses. Asimismo, indicó que diariamente más de 100 hondureños siguen intentando llegar de forma irregular al territorio estadounidense, pese a los riesgos que implica el trayecto.

En relación con las remesas familiares, Cornejo señaló que durante el primer semestre del año se registró un incremento significativo en los envíos de dinero hacia Honduras. Explicó que muchos migrantes están enviando mayores cantidades de recursos por temor a ser deportados, con el objetivo de que sus familias cuenten con un respaldo económico o ellos mismos dispongan de un capital para reiniciar su vida en caso de ser retornados.

El abogado hizo un llamado a los hondureños a no emprender la ruta migratoria de manera irregular debido a los peligros que representan el crimen organizado, los secuestros y los riesgos en la frontera. En su lugar, recomendó buscar mecanismos legales para ingresar a Estados Unidos, como visas de trabajo o procesos de reunificación familiar, y exhortó al Gobierno hondureño a fortalecer las acciones de apoyo para la población migrante.

Un promedio de 129 hondureños retornan diario al país

De acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional este 2026 han sido deportados un total de 23 mil 420 hondureño.

Lo anterior revela que en promedio 129 hondureños fueron deportados cada día de este 2026.

El retorno de migrantes hondureños aumentó un 43.3 % entre enero y mayo de 2026 respecto al mismo período de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM precisó que la mayoría de los hondureños retornados fueron hombres (88 %), mientras que las mujeres representaron el 12 %.

El aumento en las deportaciones de hondureños evidencia que los flujos migratorios continúan pese al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, principal lugar de destino de quienes emprenden la ruta migratoria desde el país centroamericano.

La falta de empleo, la inseguridad y la reunificación familiar figuran como principales causas de los flujos migratorios que se originan en el país centroamericano.

Gobierno afirma que migrantes no serán abandonados

La canciller M ireya Agüero , aseguró que el Gobierno mantiene un firme compromiso con los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos y afirmó que no serán abandonados durante el proceso derivado de la cancelación del programa.

La funcionaria informó que la Cancillería trabaja en el fortalecimiento de la red consular, especialmente en Estados Unidos, para brindar acompañamiento y orientación a los connacionales mientras esperan el fallo del Noveno Circuito de Apelaciones de San Francisco, previsto para noviembre, que podría otorgarles más tiempo antes de una eventual deportación.

Agüero explicó que, aunque Honduras respeta la decisión soberana del Gobierno estadounidense, solicitó mediante una carta un período de transición que permita un retorno ordenado y escalonado, garantizando que los beneficiarios del TPS puedan organizar sus asuntos personales y laborales.

Asimismo, indicó que el Gobierno elaboró una guía dirigida a los tepesianos con recomendaciones para evitar fraudes y falsas ofertas migratorias, exhortándolos a buscar información únicamente a través de la Cancillería, consulados y embajadas de Honduras.

La canciller reiteró que el acompañamiento a los hondureños protegidos por el TPS es una prioridad para el Gobierno y expresó confianza en que las gestiones diplomáticas y legales puedan brindar mejores condiciones a los connacionales afectados.

Remesas

Pese al incremento en las deportaciones, las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y abril de este año sumaron 4 mil 134,2 millones de dólares, lo que representa un incremento de 14.3 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las remesas representan más del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, una nación de diez millones de habitantes, donde la pobreza afecta a más del 60 % de la población, de acuerdo con cifras oficiales

En 2025, Honduras recibió aproximadamente 12 mil 212 millones de dólares en remesas, un aumento del 25.3 % respecto al año anterior.

Las autoridades monetarias estiman que las remesas familiares alcanzarán los 12 mil 724 millones de dólares en 2026 y los 12 mil 979 millones en 2027, al continuar siendo una de las principales fuentes de ingreso para el país.

Este ingreso sigue consolidándose como la principal fuente de divisas para Honduras, superando incluso las exportaciones de productos clave como el café, el camarón y la industria de la maquila. IR