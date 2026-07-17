Ante baja tasa de inoculación, autoridades buscan que carnet de vacunación sea obligatorio

Tegucigalpa – Ante la baja tasa de vacunación en la última Campaña nacional de Vacunación, las autoridades hondureñas buscan a través de un proyecto de ley que el carnet de vacunación sea de carácter obligatorio.

Así lo señaló el diputado Roberto Cosenza, presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional, dijo que presentarán una moción de ley para exigir el carnet de vacunación y con ello obligar a los padres a vacunar a sus hijos.

Recordó que en el pasado reciente se exigía el carnet de vacunación contra la COVID-19 para ingresar u optar a servicios de algunos establecimientos.

La doctora Pamela Aviléz, jefa de la Región Metropolitana de Salud, alertó en las últimas horas que muchos padres hondureños prefieren vacunar a sus mascotas que a sus hijos, en una crítica a la negatividad por completar los esquemas de vacunación recomendados.

“Estamos preocupados porque los padres, los responsables de los niños, no están acudiendo a vacunar a su hijos y estamos viendo que las personas están más enfocadas en vacunar sus mascotas”, expresó la galena.

Enfatizó que no hay nada malo en acudir a vacunar a las mascotas, pero la preocupación yace en que hay más participación de los padres en la vacunación de las mascotas que en la vacunación infantil.

El pasado 30 de junio concluyó la Jornada Nacional de Vacunación, un espacio impulsado por el Gobierno hondureño para acercar la vacunación a la población hondureña, sin embargo no se alcanzó el nivel esperado de vacunación y recomendado por organismos internacionales del 95 %. (RO)