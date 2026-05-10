Ante aumento de casos de tosferina, el doctor Umaña que hace llamado a vacunarse

Tegucigalpa – El diputado y médico, Carlos Umaña, manifestó su preocupación por el incremento de casos de tosferina en Honduras y advirtió sobre el riesgo del ingreso del sarampión al país.

Ambas enfermedades tienen en Honduras una baja cobertura de vacunación. La gente no acude a los centros de salud.

En el caso de la tosferina, según comentó, la enfermedad se encontraba erradicada en el país, por lo que en estos momentos se tiene solamente el 75 por ciento de la cobertura.

“Hoy se está pidiendo a la población que acuda a los centros de salud, porque también tenemos la potencial entrada del sarampión”, dijo el galeno.

El virus del sarampión actualmente se encuentra activo en todos los países de Centroamérica, excepto Honduras desde 1997, indicó.

Umaña, recomendó a las autoridades sanitarias, que se tienen que hacer campañas de publicidad constantes para de esa manera poder mantener a la población hondureña en alerta ante estas enfermedades. IR