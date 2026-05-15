Ante alzas a precios de la canasta básica los hondureños consumen más vísceras

Tegucigalpa – Ante las constantes alzas a los precios de la canasta básica los hondureños optan por consumir más vísceras como mollejas, bofe, bazo, hígado, entre otros.

Así lo informó Jimmy Ponce, presidente de la Feria del Agricultor y el Artesano, quien dijo que han observado que en los últimos meses ha aumentado la compra de vísceras.

Señaló que los hondureños primero optan por cumplir con todos sus compromisos como el pago de la factura de energía eléctrica, agua e internet.

La comida queda en un segundo plano, en ese sentido dijo que actualmente o llevan menos productos o consumen más opciones de bajo costo como las vísceras.

De acuerdo a Darwin Ponce, presidente Fundación de Protección al Consumidor Artículo 19, actualmente una canasta básica para cinco personas en Honduras supera los 16 mil lempiras.

Honduras cuenta con la canasta básica más cara de toda América ya que el hondureño con su salario mínimo no puede adquirirla, dijo Ponce.

Adicionalmente el constante aumento al precio de los combustibles, a la tarifa de energía eléctrica y otros servicios golpean directamente las economías familiares.

En contraste un ajuste entre 6 y 7 % al salario mínimo, que de acuerdo al sector obrero no corresponde a la realidad del país, no permite a los hondureños poder llevar el pan a su hogar, razonó el defensor de los consumidores. (RO)