Año académico 2026 de la UNAH llevará el nombre de “María Elena Bottazzi”

Tegucigalpa – El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aprobó por mayoría que el Año Académico 2026 lleve el nombre de “María Elena Bottazzi”.

Lo anterior es un reconocimiento a la destacada trayectoria científica y a su invaluable aporte a la salud global, la investigación y el desarrollo académico, señaló el Consejo Universitario.

Los anteriores son valores que inspiran el quehacer de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, acentuaron.

Boattazzi es jefa de división de Medicina Tropical Pediátrica y Codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital en el College of Baylor Medicina en Houston, Texas, Estados Unidos.

También es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Tropical, de la Sociedad Italiana de Medicina Tropical (SIMET), del programa ejecutivo en medicina académica y de compromiso público.

La revista Forbes LATAM, en 2020 y 2021, seleccionó a la científica hondureña como una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica. (RO)