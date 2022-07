Anitta anuncia su voto por Lula tras asesinato de un militante del PT

Sao Paulo – La cantante brasileña Anitta, una de las artistas más reconocidas del pop latino, anunció este lunes que votará por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales de octubre tras el asesinato de un militante del Partido de los Trabajadores (PT).

Anitta, una de las artistas más influyentes de Brasil y que suma más de 62 millones de seguidores en Instagram, hizo por primera vez público su voto después de que un policía bolsonarista asesinara el sábado a un seguidor de Lula durante su fiesta de cumpleaños.

«La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción (…) No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula», escribió Anitta en su cuenta de Twitter.

La cantante también ofreció sus redes sociales para promocionar al candidato del PT, quien lidera todas las encuestas de intención de voto frente al presidente y líder de la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro.

«A partir de este momento soy Lulalá primer turno. Y lucharé por una novedad en la política presidencial brasileña en las próximas elecciones» de 2026, agregó Anitta, quien en los últimos meses ha intensificado sus críticas contra Bolsonaro.

Su declaración fue compartida por Lula, quien recuperó sus derechos políticos después de que la Suprema Corte consideró que hubo un error procesal durante los juicios en los que fue condenado a corrupción y por los que pasó 580 días en prisión.

«Vamos juntos a envolver Brasil», afirmó Lula, en un juego de palabras que hace referencia a la canción «Envolver», uno de los últimos éxitos de Anitta y que recientemente se convirtió en la canción más escuchada de Spotify en el mundo. AG