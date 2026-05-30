Ángel Murillo nombrado como nuevo director de la ATIC

Tegucigalpa – El Fiscal General Pablo Emilio Reyes nombró a Ángel Murillo como titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en tanto Juan Dimitri Salgado asume como segundo a bordo del brazo investigativo del Ministerio Público.

Los cambios se materializaron en las últimas horas como parte de la estrategia contra el crimen tras la reciente ola de inseguridad que abate a Honduras.

Con esta reestructuración, el Ministerio Público busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional impulsando procesos de investigación sustentados en criterios técnicos y científicos.

En marzo de este año, el entonces fiscal Johel Zelaya había nombrado a Jaime Quintanilla como titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

La titularidad de la ATIC había sido designada al abogado Allan Reyes en enero de este 2026, por lo que éste estuvo un poco más de un mes en el cargo.

Previamente la dirección de la ATIC fue ocupada por el comisario de Policía, Arnold Yadir Cantarero Argueta y Ricardo Castro.

Es importante mencionar que el abogado Quintanilla también había sido nombrado hacía menos de un mes como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), cargo que en la actualidad desempeña el general (r) Ramiro Muñoz. JS