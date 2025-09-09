Ange Postecoglou, nuevo entrenador del Nottingham Forest

Londres – El Nottingham Forest anunció este martes el nombramiento del australiano Ange Postecoglou como nuevo entrenador del equipo, apenas horas después de la destitución del portugués Nuno Espírito Santo por discrepancias con la directiva.

Con experiencia en la Premier League, Postecoglou llegó a Inglaterra en 2023 de la mano del Tottenham Hotspur, con quienes conquistó la Europa League 2024/25 —el primer gran título del club en 17 años— y aseguró la clasificación para la Liga de Campeones, aunque fue destituido del cargo al finalizar la temporada.

A lo largo de más de 25 años de carrera en los banquillos, el técnico ha dirigido con éxito al Brisbane Roar en Australia y al Yokohama F. Marinos en Japón, conquistando ligas en ambos países, antes de iniciar en 2021 una etapa en el Celtic.

En Glasgow ganó un doblete en su primera temporada y un triplete en la segunda, lo que le valió una nominación al premio The Best de la FIFA en 2023.

«Traemos un entrenador con un historial probado con títulos. Su experiencia de entrenar equipos al más alto nivel, junto con su deseo de construir algo especial con nosotros lo convierte en la persona idónea para ayudarnos y lograr nuestros objetivos», señaló Evangelos Marinakis, propietario del Forest, en el comunicado oficial.

El australiano, de 60 años, asume el reto de consolidar a los ‘tricky trees’ en competiciones europeas tras la clasificación para la Europa League obtenida la pasada campaña, cuando el club terminó séptimo en la Premier League y se benefició de la sanción al Crystal Palace. EFE