ANFEPJ presenta a presidenta de la CSJ propuesta de Ley del Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ) entregó este viernes a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, una nueva propuesta de proyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial.

Esta sería la segunda propuesta formal que presenta la junta directiva de la ANFEPJ para que la CSJ lo analice y se incorpora algunos elementos para el borrador que remitirá al Congreso Nacional.

La presentación de esta propuesta se realiza dentro del plazo de 60 días previsto para la aprobación de la normativa en el Congreso Nacional.

Ráquel Obando recibió la propuesta de la ANFEPJ y se encargará de valorar esta presentación. AG