ANEEAH y sector trabajador analizan conveniencia de decreto de emergencia del IHSS

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó que el gremio sostiene reuniones con la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para analizar el borrador del decreto que declararía en emergencia a la institución.

– Decretos de emergencia abren puertas a compras directas por lo que se pide transparencia, anotó.

Orellana detalló que el documento ya está en manos del gremio y actualmente se encuentra en proceso de revisión, aunque aún no han definido una postura oficial como sector trabajador. “Ya tenemos el borrador y lo estamos analizando, pero todavía no hemos establecido criterios como gremio”, expresó.

Según explicó, el decreto contempla cinco ejes fundamentales: mejora de infraestructura, reducción de la mora quirúrgica, abastecimiento de medicamentos, fortalecimiento con recursos especializados y la implementación de fideicomisos.

No obstante, el dirigente gremial advirtió que cuando se habla de decretos de emergencia surge un tema “tenebroso”, como lo son las compras directas, las cuales —señaló— pueden abrir espacios a la corrupción si no se manejan con absoluta transparencia. En ese sentido, hizo un llamado a los funcionarios para actuar con responsabilidad y claridad en el manejo de los recursos públicos.

Orellana también enfatizó que un decreto de emergencia, por sí solo, no resolverá la crisis estructural que enfrenta el IHSS. Indicó que existen algunos puntos del borrador que no comparten plenamente, pero aseguró que estos aspectos se están discutiendo en privado con el objetivo de alcanzar criterios unificados.

“El propósito es buscar acuerdos. Si no hay consenso, no se podrá aprobar”, afirmó, subrayando que debe priorizarse el fortalecimiento integral del sistema de salud en beneficio de los derechohabientes.

El gremio de enfermería y trabajadores que también representa Orellana, reiteran que continuarán participando en el proceso de diálogo, insistiendo en que cualquier medida adoptada debe garantizar transparencia y resultados concretos para mejorar la atención médica en el país. LB