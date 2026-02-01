ANEEAH se declara a disposición de sumarse a esfuerzos por mejorar el sistema sanitario hondureño

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó este domingo que han sido convocados para mañana lunes 2 de febrero a una reunión con la comisión legislativa de salud para discutir el decreto de emergencia sanitaria que está por someterse al pleno en el Congreso Nacional.

Orellana dijo que también la bancada del Partido Liberal extendió invitación al gremio de enfermería para discutir ese tema que está orientado a terminar con la mora quirúrgica, así como tratar el abastecimiento de medicamentos e insumos en la red sanitaria nacional.

(Leer) Diputado Cosenza defiende declaratoria de emergencia en salud ante crisis histórica del sistema

“Es importante señalar que, como centrales obreras, hemos sido convocados este lunes para poder dejar determinada la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y poder trabajar de una vez y empezar de lleno a sumar esfuerzos para poder llevarle una respuesta a los derechohabientes”, indicó.

El presidente de la gremial de enfermeros dijo que la ANEEAH está en la disposición de poderse sumar a cualquier esfuerzo que vaya encaminado a mejorar el sistema sanitario público, un tema que ha sido declarado prioridad por el gobierno que recién comenzó funciones y que designó al propio mandatario, Nasry Asfura como dirigente de la política sanitaria del país. VC