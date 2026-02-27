ANEEAH respalda cancelación de entrega de medicamentos a domicilio en el IHSS, considera que era un desorden

Tegucigalpa- Luego que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) cancelara el mecanismo de entrega de medicamentos casa por casa, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, reaccionó respaldando la decisión adoptada por la dirección ejecutiva del Seguro Social.

Orellana explicó que se les informó oficialmente sobre la cancelación del contrato con la empresa encargada de la distribución domiciliaria y que las autoridades detallarán las razones que motivaron la medida.

El dirigente reconoció que como organización ya habían denunciado inconsistencias en este mecanismo, señalando que una modalidad similar también operó en la Secretaría de Salud. “Siempre dijimos que no podíamos ir a decirle al paciente a su casa que no había medicamento, evitando que llegara al hospital y tuviera la oportunidad de denunciar la falta del mismo”, manifestó.

Según Orellana, aunque la iniciativa se presentó como un apoyo para pacientes de la tercera edad, en la práctica no existía un abastecimiento del 100% de los medicamentos, ya que los niveles de disponibilidad variaban considerablemente dependiendo del tipo de fármaco.

Asimismo, expresó preocupación por la falta de parámetros técnicos adecuados para el traslado de ciertos medicamentos, como la insulina, que requiere condiciones específicas de temperatura para mantener su efectividad. “Si no se garantiza la cadena de frío, el medicamento pierde su efecto y se pone en riesgo la salud del paciente”, advirtió.

El presidente de ANEEAH calificó como “correcta” la decisión de suspender el servicio, al considerar que el modelo presentaba desorden operativo y riesgos sanitarios. No obstante, señaló que pueden evaluarse casos puntuales en los que la entrega a domicilio sea viable, siempre bajo estrictos controles técnicos.

Finalmente, hizo un llamado a los derechohabientes del IHSS para que continúen reclamando sus medicamentos por los canales establecidos y exhortó a las autoridades a implementar mecanismos eficientes que realmente respondan a las necesidades de la población asegurada.LB