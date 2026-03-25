ANEEAH llega acuerdo con la Sesal para pago pendiente de salarios y reclasificación de personal

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), llegó un acuerdo en las últimas horas con la Secretaría de Salud y Servicio Civil para reclasificar todo el personal auxiliar y el pago pendiente de salario.

Así lo informó el presidente de la ANEEAH, Josué Orellana, que resaltó la limpieza de los expedientes de los enfermeros auxiliares que fueron sancionados de manera ilegal e injusta.

Además, confirmó el reintegro a sus puestos de trabajo de seis enfermeras auxiliares que fueron despedidas por participar en asambleas informativas del año anterior.

También comunicó que para el 21 de abril se instalará la mesa técnica de trabajo para marcar un antes y después de las enfermeras auxiliares.

Sobre los pagos pendientes de la Secretaría de Salud, Orellana manifestó que la deuda es de más de cinco millones de lempiras tras una acumulación desde el 2022.

Igualmente, señaló que se revisará el zonaje de los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía.

Afirmó que el gobierno está interesado y comprometido que el gremio de enfermería auxiliar reciba un salario de acuerdo al trabajo que realiza. AG