ANEEAH anuncia nuevas protestas y acusa a Salud de falta de voluntad para resolver conflicto

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH), Josué Orellana, informó este jueves que el gremio retomará las protestas a nivel nacional a partir de mañana viernes, luego de acusar a la Secretaría de Salud de incumplir acuerdos y de actuar con “capricho” en el tema de audiencias de descargo contra personal de enfermería.

“Es lamentable que la Secretaría de Salud haya salido a mentir diciendo que no quisimos asistir a la reunión de ayer, cuando fueron ellos mismos quienes nos dijeron que se nos informaría la hora para volver a sentarnos en la mesa y firmar el acta de compromiso”, expresó Orellana.

Según el dirigente, en la reunión sostenida la noche del miércoles, ANEEAH definió dos medidas claves: Volver a las calles de forma indefinida en todo el país.

También, iniciar tomas de las regiones de salud donde ya se citaron audiencias de descargo contra compañeros enfermeros.

El líder gremial subrayó que este jueves asistirán a la convocatoria programada a las 9:00 de la mañana, “para que no se diga que somos intransigentes”. No obstante, advirtió que será la última vez que participen en una mesa de diálogo con la comisión conformada por la Secretaría de Salud.

“Hoy será el último intento en la Sesal. Si ellos ya tienen lista el acta de compromiso, en ese mismo momento se firma; de lo contrario, regresamos a las calles. Si el gobierno quiere hacer un ‘masacre laboral’, que lo haga, pero nosotros no vamos a desistir de las acciones porque no hemos visto voluntad política para resolver este tema”, recalcó.LB