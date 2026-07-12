Andrés Pavón: “La aplicación del juicio político es una ley, está dentro de la legislación interna”

Tegucigalpa – El defensor de derechos humanos y exembajador de Honduras, Andrés Pavón, afirmó que la aplicación de juicio político en Honduras es una ley que está en su legislación interna.

– El exdiplomático reconoció que algunas decisiones del presidente Asfura disminuyen su popularidad ante la población.

– Se apuntó para recoger al expresidente Juan Orlando Hernández el próximo 26 de julio tras el indulto que recibió en EEUU por Donald Trump. Reconoció que su figura vienen a mover el pantano político en el que se mueve la sociedad hondureña.

“Esto nos sirve de alguna manera para presionar al interés judicial y el interés fiscal, y algunos otros funcionarios que están dentro del interés electoral”, expresó Pavón en entrevista con Proceso Digital, al tiempo que cuestionó aspectos que no se tienen para apelar a un recurso porque la ley dice que son inapelables.

Sobre la política de relaciones exteriores del actual gobierno, apuntó que el gobierno ha hecho lo que corresponde, “primero ordenar su cuerpo diplomático y sus representaciones en el exterior al tener una ministra de relaciones exteriores con alto nivel de experiencia, además ha centrado sus expectativas en dos países: Israel y Estados Unidos”.

Criticó la postura del gobierno con respecto a enviar ayuda a Venezuela tras los dos devastadores terremotos sufridos en el país sudamericano. “Esperábamos que el presidente Papi (Nasry Asfura) pasara de ‘La Racha’ al abuelo, esa postura va en contra de toda lógica de la reciprocidad diplomática”, citó.

Durante el diálogo, señaló que esta situación refleja una debilidad institucional persistente, donde las decisiones muchas veces están influenciadas por intereses políticos. “El sistema no responde como debería”, indicó, advirtiendo que esto profundiza la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.

Reprochó el no funcionamiento del Mecanismo de Protección a defensores de DDHH, periodistas y líderes sociales, así como la alta influencia de las autoridades policiales en este esbozo de protección.

Pavón también subrayó que, mientras no exista una aplicación real de la ley, será difícil avanzar en materia de derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que el país continúa arrastrando problemas históricos que no han sido resueltos por las autoridades.

“El tema de derechos humanos está ligado directamente a la impunidad”, manifestó, enfatizando que sin justicia efectiva no puede hablarse de avances sustanciales en la protección de garantías fundamentales.

Reveló que mantiene una demanda en contra del Estado hondureño por el procedimiento utilizado para su destitución como embajador en Cuba, al tiempo que mencionó recibió una propuesta del actual gobierno para integrar el servicio exterior, pero que lo rechazó.

Para concluir, reiteró la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar procesos transparentes que permitan combatir la corrupción y devolver la credibilidad al sistema, elementos que consideró indispensables para el desarrollo democrático de Honduras. JS