André Enoc recibirá prestigioso premio internacional por su talento en ciencia espacial

Tegucigalpa – El joven hondureño André Enoc Mejía Romero, de 10 años, ha sido seleccionado para recibir el Young Global Icon Award, otorgado por la organización Global Excellence Conclave, en la categoría Young Leader in Operational Excellence & Community Impact. Este reconocimiento distingue a jóvenes líderes que impulsan avances en ciencia espacial, tecnología aeroespacial y educación STEM, inspirando a nuevas generaciones dentro del ecosistema científico global.

La ceremonia de entrega se realizará el 22 de noviembre de 2026 en Bangkok, Tailandia, donde André fue seleccionado entre más de 200 nominados de todo el mundo, formando parte del grupo final de 50 galardonados internacionales.

Durante el presente año, André tiene previstas cuatro experiencias internacionales que fortalecerán su formación científica. Entre ellas se contempla su participación en un programa educativo en el Kennedy Space Center de la NASA en Florida, su postulación al Congreso Espacial Centroamericano en Guatemala en septiembre de 2026, su viaje a Inglaterra para recibir el reconocimiento Prodigy Child de International Star Kids Awards, y finalmente su participación en la ceremonia de premiación del Young Global Icon Award en Bangkok.

André es un estudiante con excelencia académica del Instituto Salesiano San Miguel y actualmente cursa el quinto grado bilingüe. Desde muy temprana edad ha demostrado un profundo interés por la ciencia, la astronomía y la exploración espacial.

André Enoc Mejía, recibirá un reconocimiento por su aporte al estudio de la ciencia espacial.

A lo largo de los últimos años, André ha logrado importantes participaciones y reconocimientos que evidencian su talento y compromiso con el conocimiento científico. Entre sus logros más destacados se encuentra su participación en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde obtuvo el People’s Choice Award en 2023 y 2024 por proyectos educativos relacionados con las misiones Artemis y el estudio de exoplanetas.

Asimismo, sus proyectos y fotografías han sido publicados en plataformas educativas del Jet Propulsion Laboratory (NASA JPL), convirtiéndose en el primer niño hondureño en aparecer en este espacio educativo internacional. También ha participado en distintos desafíos científicos vinculados con la NASA, entre ellos el Mission to Mars Student Challenge, el NASA Commercial Crew Artwork Contest y el Artemis II ZGI Design Challenge.

En el ámbito académico nacional, André ha recibido reconocimientos por su participación en la Olimpiada Hondureña de Matemáticas y en la Olimpiada Nacional de Astronomía y Astronáutica, demostrando un destacado desempeño en áreas científicas desde temprana edad.

Uno de sus hitos más significativos en Honduras fue su participación como expositor en la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se convirtió en el expositor más joven en la historia del programa de Noches Astronómicas.

A nivel internacional, André también ha sido distinguido con el reconocimiento Prodigy Child / Star Achiever, otorgado por International Star Kids Awards, una organización que reconoce a niños con talentos excepcionales en distintas áreas del conocimiento.

El caso de André Enoc Mejía Romero refleja el potencial de las nuevas generaciones hondureñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), y constituye una inspiración para que más niños y jóvenes del país se interesen por la exploración científica y el conocimiento del universo.