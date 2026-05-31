André Enoc parte hacia campamento de la NASA y representará por primera vez a Honduras

Tegucigalpa – Con apenas 10 años de edad, el hondureño André Enoc Mejía Romero emprendió este sábado un viaje que lo acerca a uno de sus mayores sueños: la exploración espacial.
– El niño hondureño participará en el Kennedy Space Center de la NASA y será certificado como aspirante a astronauta junior.
Acompañado por su madre, André partió hacia el Kennedy Space Center de la NASA, en Cabo Cañaveral, Florida, donde participará del 1 al 7 de junio en un campamento educativo internacional que reúne a niños y jóvenes apasionados por la ciencia, la tecnología y la exploración espacial.
Durante la jornada formativa recibirá capacitación en robótica, astronomía, tecnología aeroespacial y entrenamiento inspirado en programas espaciales, incluyendo experiencias de simulación de microgravedad y actividades diseñadas por especialistas e instructores de la NASA.
Al finalizar el programa recibirá una certificación como aspirante a astronauta junior.
Un niño que inspira
André ha destacado desde temprana edad por su pasión por la astronomía y la divulgación científica. Ha participado en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, obteniendo el reconocimiento People’s Choice Award en 2023 y 2024. Además, ha sobresalido en olimpiadas nacionales de Matemáticas, Astronomía y Astronáutica.
Es fundador de Exoplanets Lab, una iniciativa educativa mediante la cual comparte conocimientos sobre astronomía y exploración espacial con niños y jóvenes de Honduras y Latinoamérica. También se convirtió en el expositor más joven en la historia de las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Su trayectoria le ha valido reconocimientos internacionales como el International Star Kids Awards 2025, convirtiéndose en el primer hondureño en ingresar a la comunidad mundial de niños prodigio, así como la distinción Young Global Icon Award 2026, otorgada a jóvenes líderes en ciencia espacial y educación STEM.
Respaldo a los sueños
La madre de André, Lissa Mejía, agradeció el apoyo brindado por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, por contribuir a hacer posible la participación del menor en esta importante experiencia educativa internacional.
Asimismo, destacó el interés mostrado por el mandatario al recibir personalmente a André en Casa Presidencial meses atrás, donde el joven pudo compartir algunos de sus proyectos y sueños vinculados a la ciencia y la exploración espacial.
Con emoción, recordó una frase que su hijo expresó tras aquel encuentro: “Mamá, el presidente cree en mí”.
Para André, este viaje representa mucho más que una experiencia académica. Es la oportunidad de demostrar que los sueños de los niños hondureños pueden llegar tan lejos como las estrellas. JS