ANDI urge a aprobar “rápido” reformas energéticas

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, urgió hoy a que se apruebe “rápido” la reforma energética.

El dirigente empresarial acotó que se deben hacer “las adiciones que se consideren pertinentes, para que se apruebe pronto porque estamos retrasando el crecimiento del desarrollo del país”.

Pese a que las reformas energéticas ya pasaron dos debates en el Congreso Nacional, no cuentan con los 65 votos necesarios para su aprobación.

“Hay que hacer una reforma para que estén todos contentos y satisfechos, hay que bajar los egos y tratar de llegar a consensos completos”, urgió.

Reflexionó que si no existe claridad en este tema no llegará inversión extranjera al país.

“Si no hay energía eléctrica, si no hay una claridad de cómo se va a resolver el tema en corto plazo, no va a venir inversión; sin energía no hay nada, todo se mueve por máquinas”, subrayó.