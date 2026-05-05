ANDI insta al gobierno implementar medidas ante incremento a la tarifa eléctrica

Tegucigalpa – La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), expresó su preocupación ante el incremento en la tarifa de la energía eléctrica aplicado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El presidente regional de la ANDI, Fuad Handal, señaló que el aumento impacta directamente la economía del sector productivo.

En ese sentido, instó al gobierno a implementar medidas que mitiguen sus efectos en la industria y la generación de empleo.

“Estamos en una espiral inflacional muy fuerte el tema de la energía, de la movilidad, afecta a nivel mundial y que los países debemos saber manejarlo correctamente y saber optimizar los recursos que tenemos para no vernos tan afectados”, sostuvo.

Apuntó que espera que la situación a nivel mundial se estabilice, porque el alza al petróleo afecta a todos y deja muchas consecuencias a los países. PD/IR