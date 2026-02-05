Andi cuestiona que una sola persona sea ministro de Energía y gerente de la ENEE

Tegucigalpa – La decisión del presidente Nasry Asfura de poner a la misma persona como ministro de Energía y titular de la estatal ENEE, no es compartida por la Asociación Nacional de Indistriales (ANDI).

Hace unos días el gobierno entrante juramentó a Eduardo Oviedo como ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), tal como lo hiciera la presidenta saliente Xiomara Castro.

Ante esa realidad, el titular de la ANDI, Fernando García, arguyó que “nosotros siempre hemos manifestado que uno de los problemas más grandes que tiene el país es el tema de energía y hacer un problema tan grande es clave que se maneje de manera independiente y separado”.

Diferenció que los roles del Ministerio de Energía son distintos a los la gerencia de la ENEE.

Consideró que cada institución debe ser rectorada por personas diferentes.

“No estamos hablando de la capacidad que pueda tener o no el señor, sino de la cantidad de trabajo y la cantidad de problemas que tienen esas dos instituciones. Adicionalmente, pues la ruta crítica para resolver el tema de energía ya lo hemos establecido en diversos foros en diversas ocasiones. Se tiene que bajar la pérdida. No podemos tener una pérdida de 38 %, tenemos que bajarla a lo que ya lo tuvo Honduras al 11 % cuando estaba el ingeniero Manuel Yacamán”, explicó.

Detalló que hay 28 puntos que se pueden bajar de pérdidas en la estatal de energía, igualmente es urgente repotenciar la líneas de transmisión y las líneas de distribución. Es fundamental la línea de distribución para la zona de litoral Atlántico.

Prosiguió que otro desafío es el fomento de las energías renovables que son en las cuales el país tiene mayor potencial y que no van a depender de un mercado externo de carburantes.

“Si nosotros generamos con energía solar y con energía eólica, o inclusive con energía hídrica, pues no dependemos de lo que ocurre en el mercado internacional del combustible y la tecnología ha evolucionado mucho en la parte solar, así que eso es importante la normativa debería regresar, por ejemplo, en el tema de consumidor calificado a lo que estaba definido antes del decreto del 2022 y a su vez creo que se debe volver al esquema del ODS (Operador del Sistema), tal y como lo estableció el mismo plan de gobierno del entonces candidato Tito Asfura”, describió García.

Licitación de 1,500 megas de energía

En torno a la licitación de 1 mil 500 megavatios de energía, García respondió que “creemos que ya se había avanzado en el proceso, van a tener que revisarlo y es un proceso que hay que hacerlo. Necesitamos la licitación, pero la licitación debe tener tres componentes claves. Primero es dónde estará ubicada la energía, dónde vamos a pedir que estén esas plantas que van a generar la energía para que tengamos que hacer menos inversiones en lo que es transmisión y en lo que es distribución”.

García adicionó que, el otro punto importante es que debe haber una matriz en la cual se potencie o se fomente tanto la energía solar, digo renovable como la energía de potencia firme, la energía térmica para que tengamos una mezcla, no depender solo de una fuente de energía.

Y, finalmente concluyó que el otro punto importante también es que se establezca un mecanismo de pago, ya que si no hay un mecanismo de claro de pago claro, como se tenían los fideicomisos anteriormente, es difícil que las empresas ofrezcan un precio competitivo porque la ENEE tiene 13, 14 meses de atraso para los renovable, cuatro o cinco meses de atraso o seis meses de atraso para los térmicos. JS