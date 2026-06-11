ANDI busca agilizar permisos ambientales para emprender proyectos de desarrollo económico 

Tegucigalpa- El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, anunció que este viernes sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para abordar los retrasos en la aprobación de permisos ambientales.

García cuestionó la gestión de la administración anterior en materia de licencias ambientales y señaló que negar permisos impacta directamente en la generación de empleo y el desarrollo económico.

“Decir que no a los permisos ambientales es decirle no al trabajo de la gente, decirle no a la inversión y no a la generación de riqueza”, afirmó.

El dirigente empresarial indicó que la ANDI realiza una encuesta entre sus agremiados para identificar cuántos proyectos enfrentan retrasos por trámites en instituciones públicas; los resultados serán presentados al ministro de Ambiente durante el encuentro.

García expresó su expectativa de que la reunión permita encontrar mecanismos para agilizar los expedientes con respeto a la normativa vigente, y facilitar inversiones que contribuyan a la creación de empleo en Honduras. AD