Anciana muere calcinada tras incendio estructural en Lepaera, Lempira

Tegucigalpa – Una mujer de la tercera edad murió calcinada la tarde de este jueves en la comunidad de La Estancia en Lepaera, Lempira, occidente de Honduras.

La mujer fue identificada como Matías Espinoza Dubón de 70 años.

Según informó un hermano de la víctima, la anciana ya estaba postrada en una cama y eso le impidió que pudiera salvar su vida.

La fémina vivía con una de sus hijas quien había salido a trabajar.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se apersonaron al lugar para sofocar el incendio estructural que cobró la vida de doña Matías Espinoza. IR