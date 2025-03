Ancelotti niega haber sido contactado para ser seleccionador de Brasil

Madrid.– Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que, pese a que su nombre se ha vuelto a ligar a Brasil tras la goleada encajada (4-1) ante Argentina en Buenos Aires, no ha recibido una llamada de la Confederación de ese país (CBF), y recordó que tiene contrato con el conjunto blanco.

«No, simplemente no», respondió de forma directa Ancelotti cuando fue preguntado si en las últimas horas ha recibido la llamada de la CBF. «El contrato habla claro y no tengo nada que añadir a esto, le tengo mucho cariño al equipo nacional de Brasil, a sus jugadores, a la afición, pero tengo contrato con el Real Madrid», añadió.

Después de que Ronaldo Nazario haya reconocido que su deseo era ver a Ancelotti a los mandos de la selección brasileña, el técnico afirmó que nunca ha hablado esa opción con uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol brasileño.

«No recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto, lo hemos hecho de muchas cosas cuando nos hemos visto pero no de este tema», dijo.

Brasil sufrió una dura goleada ante Argentina (4-1) en la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, después de que en la primera vuelta también había caído ante la Albiceleste en el legendario Maracaná.

La ‘Verdeamarelha’ actualmente es cuarta en la clasificación, con 21 puntos, los mismos que Uruguay (tercera) y Paraguay (quinta), y con diez puntos menos que el líder destacado, la actual campeona del mundo, Argentina, que tiene 31.

‘Carletto’, que tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, se mostró ajeno a los rumores y centrado en la recta final de la temporada en la que entra su equipo con opciones en los grandes títulos: Liga de Campeones, Mundial de Clubes, Liga y Copa del Rey.

«Estoy bastante acostumbrado a este mundo, tengo muchas cosas en las que pensar. Lo que pasa alrededor de mí y mi futuro, del mercado de fichajes, no me importa; estoy focalizado en este tramo de temporada que es muy importante. Estamos muy cerca y es vital estar centrado en mis jugadores para sacar el mejor rendimiento. Tenemos algo muy cerca y no queremos perderlo», sentenció. EFE/ir