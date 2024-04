Ancelotti confirma el regreso de Vinícius, Carvajal y Güler; Camavinga tendrá que esperar

Madrid – Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó el regreso ante el Mallorca de Vinicius Junior, Dani Carvajal y la opción de Arda Güler de disputar sus primeros minutos con el equipo blanco; mientras que Eduardo Camavinga tendrá que esperar a la disputa de la Supercopa de España para su reaparición.

«Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores, otros están muy cerca. Vuelve Vini, Carvajal y Arda. Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Intentaremos hacer un partido bueno ante el Mallorca, con intensidad y compromiso para empezar bien el año», aseguró en rueda de prensa.

Ancelotti reconoció que no tiene decidido si el brasileño Vinícius será titular o tendrá minutos en la segunda mitad, pero reconoció que las sensaciones del jugador en los entrenamientos, tras superar una rotura muscular, son muy positivas.

«No podemos comparar los tres porque la baja de Güler es mucho más larga. Carvajal va a jugar desde el principio y todavía no he decidido para Vinícius. Lo tengo que hablar con el jugador y los médicos. En los entrenamientos ha mostrado que está muy muy bien», dijo.

«Tenemos muchos recursos que todavía no han podido expresarse como Güler que finalmente vuelve a su nivel. Tenemos que esperar y ver lo que hace en esta segunda parte de la temporada. En la primera, llena de problemas, lo hemos hecho muy bien», añadió realizando un balance de lo que va de temporada en la que su equipo se ha sobrepuesto a una plaga de bajas.

Pidió tiempo para Güler a quien irá dando minutos poco a poco y adaptando a la exigencia del Real Madrid. «Lo importante es que está bien, que poco a poco recupera su mejor nivel. Tenemos que pensar todos en no tener prisa con él porque es muy joven, tiene 18 año. Tendrá todo el tiempo del mundo para jugar con nosotros. Si está listo mañana le daré minutos y si no será en otro partido».

Desveló además el técnico madridista que ante el Mallorca el portero titular sera Andriy Lunin y cambió de nuevo lo dicho sobre la portería, descartando que vaya a tener un guardameta fijo toda la temporada.

«Para el partido de mañana la verdad que Kepa ha tenido una gripe, no ha entrenado los últimos días. Juega Lunin», afirmó. «No he tomado la decisión porque la verdad que los dos me hacen dudar, no es correcto para ninguno que yo elija en este momento el titular. Son muy buenos y para cada partido elegiré el portero que me de más confianza».

Por último, sin querer responder nada sobre Kylian Mbappé, dejó caer Ancelotti que el Real Madrid no hará grandes movimientos de fichajes para la próxima temporada, tras cerrar la puerta a la llegada de un central en el mercado invernal.

«Hay jugadores que acaban contrato pero muchos de ellos eligen lo que quieren hacer, como Kroos, Nacho y Modric. El futuro está ya delineado, no hay muchas cosas que hacer, de verdad. No estamos pensando en lo que va a pasar en verano de 2024. Lo cierto es que no tenemos que hacer muchas cosas porque el equipo está en buena dirección con jóvenes muy interesantes, con uno muy bueno que llegará (Endrick). Lo de junio de momento no lo pensamos, pero no van a ser muchas cosas», sentenció.

Madrid, 2 ene (EFE).- El central canterano Álvaro Carrillo ha sido llamado por Carlo Ancelotti para el primer equipo por las bajas por lesión en defensa de Eder Militao y David Alaba, más Nacho Fernández por sanción, en el encuentro liguero del Real Madrid ante el Mallorca, para el que regresan tras lesión Dani Carvajal, Vinícius Junior y Arda Güler.

Carlo Ancelotti no puede contar en el primer partido del 2024 con los tres lesionados de gravedad, Thibaut Courtois, Militao y Alaba, ni con Ferland Mendy por un problema muscular. Además, Nacho tiene que cumplir un partido de sanción y no fuerza el regreso de Eduardo Camavinga.

Pese a haber entrenador tres días con el grupo y dejar atrás una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha antes del tiempo marcado por los médicos, Ancelotti opta por la cautela con Camavinga y no regresará hasta la Supercopa de España de la próxima semana.

Las buenas noticias para el técnico italiano son los regresos del brasileño Vinícius y de Dani Carvajal, más la recuperación de su última lesión muscular de Arda Güler. El centrocampista turco aún no ha podido debutar con el Real Madrid tras cuatro meses de competición, tras caer lesionado en un menisco en pretemporada y enlazar varios percances musculares desde su recuperación de la intervención quirúrgica.

Kepa Arrizabalaga entra en la convocatoria tras superar una gripe, que provocará según desveló Ancelotti su suplencia ante el Mallorca, y también lo hace Lucas Vázquez tras unas molestias de espalda.

Para reforzar una defensa con cuatro bajas, ‘Carletto’ llama al central del Castilla Álvaro Carrillo. De la cantera se mantiene además en la convocatoria Nico Paz.

La lista de convocados del Real Madrid para el primer partido del 2024 la integran:

Porteros: Kepa Arrizabalaga, Andriy Lunin, Fran González.

Defensas: Lucas Vázquez, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Álvaro Carrillo, Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Arda Güler, Nico Paz.

Delanteros: Vinícius, Rodrygo Goes, Brahim Díaz, Joselu Mato. EFE