Ancelotti confiesa que esperaba la prórroga… hasta el gol de Martinelli

Houston (EEUU) – El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, admitió este lunes que él y su equipo estaban ya pensando en la prórroga contra Japón hasta que Gabriel Martinelli marcó el gol de la victoria en el minuto 96, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

«Se puede marcar en el último minuto y también en la prórroga. Estábamos pensando en la prórroga, pero el equipo también estaba preparado para ella», admitió el técnico italiano en la rueda de prensa pospartido en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos).

Preguntado sobre por qué no ingresó Neymar y Endrick sí, dijo que se había planteado dar ingreso en la prórroga a la estrella del Santos.

«Lo teníamos hablado. Si no empatábamos antes del minuto 60, lo iba a meter. Luego pensé en meterlo en la prórroga porque él está bien. Con él estaba todo claro», expresó.

El exentrenador del Real Madrid y el Bayern Múnich aseguró tras la agónica victoria ante el combinado nipón que el grupo está «fuerte y contento».

«Tenemos que seguir mejorando, trabajando. Descansar también es muy importante y a ver quién va a ser el próximo rival», apuntó.

‘Carletto’ destacó que el equipo «lo hizo muy bien en la segunda parte» y que estaba convencido de que podían al menos empatar.

«Nadie pensaba que no podíamos marcar», aseveró.

En este sentido, resaltó que el «sufrimiento es normal» en este tipo de partidos eliminatorios de una Copa del Mundo: «Nada nuevo en el fútbol moderno».

Y hasta dijo medio en broma que él sufrió menos que los periodistas brasileños.

«Yo estaba confiado porque el equipo estaba confiado. Tuvimos dificultades porque enfrente había un adversario fuerte, muy respetado, muy bien organizado. Pero Brasil no era un equipo perdido como la primera parte contra Marruecos» en la primera jornada de la fase de grupos, valoró.

Brasil avanzó a octavos de final tras remontar 2-1 ante Japón, con goles de Casemiro, al comienzo de la segunda mitad, y Gabriel Martinelli, en el último minuto del tiempo de descuento.

La Canarinha se medirá ahora al vencedor del cruce entre Noruega y Costa de Marfil. EFE