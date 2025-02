Ancelotti califica como “difícil, bonita y equilibrada” la eliminatoria ante Atlético

Madrid – El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones que emparejó a su equipo con el Atlético de Madrid, en una eliminatoria que será “difícil», pero también «bonita, entretenida y equilibrada”.

“Será difícil, como siempre. Una eliminatoria bonita, entretenida y equilibrada. Los dos últimos enfrentamientos han sido dos empates y eso significa que la calidad de los dos equipos es parecida”, dijo en rueda de prensa.

El técnico madridista no quiso comentar los tuits del Atlético de Madrid en respuesta a la polémica abierta por su club respecto al arbitraje. “Ya tengo dificultad para entender que es un tuit (bromeó), cuando tenga más tiempo me lo podrás explicar. No miro estas cosas”, contestó.

Además, Ancelotti ensalzó el nivel de su rival en ‘Champions’ y en la lucha por la Liga, como el FC Barcelona.

“En una liga competida como en España es difícil encontrarla, sobre todo esta temporada. En Italia e Inglaterra no hay muchos equipos peleando… Aquí están tres equipos en un punto y es una liga que se va a decidir en el último partido”, apuntó.

Por otro lado, Ancelotti aseguró sentirse valorado por su trabajo.

“Me siento muy valorado por mi club, afición y jugadores. Es más que suficiente para mí. Yo no puedo satisfacer a todos, algunos estarán contentos y otros menos. Lo importante es que quien esté contento de mi trabajo sea el club, los futbolistas y también la afición”, declaró.

Un trabajo refrendado por la clasificación a octavos de final de la ‘Champions’ tras eliminar al Manchester City, en una dinámica que quiere trasladar a la Liga, donde el Real Madrid solo ha logrado dos de los últimos nueve puntos.

“El partido llega en un momento importante de la temporada. Sacamos una buena versión contra el Manchester City y hay que repetirlo. No se puede fallar. la Liga está muy competida y cada partido es vital para llegar bien al final de la competición”, comentó.

Ancelotti declaró sobre la racha de dos puntos de nueve posibles que han “tenido un poco de mala suerte” en dichos encuentros por los arbitrajes.

“Hemos tenido un poco de mala suerte en ese sentido. Lo hemos hecho bastante bien. Un poco peor con el Espanyol, mejor contra el Atlético y mucho mejor contra Osasuna, que estuvimos cerca de ganar jugando con diez. Tenemos que seguir en esta línea porque si tu tienes una buena actitud el resultado te va a acompañar”, comentó. EFE