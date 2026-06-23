Anavih garantiza abastecimiento de pollo y huevo ante caso confirmado de gripe aviar en una granja

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), Norman Fasquelle, garantiza este martes que habrá abastecimiento de pollo y huevo ante el caso de gripe aviar en una granja del occidente.

“Tenemos suficiente producción para abastecer el mercado nacional tanto en carne de pollo como en huevo, no tenemos preocupación que habrá un desabastecimiento”, dijo al noticiero TN5.

Detalló que hay 600 productores actualmente a nivel nacional dedicados a la avicultura generando seis mil empleos directos y 160 mil indirectos.

Fasquelle comentó que se está trabajando de la mano con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) para controlar y mitigar la enfermedad en la industria.

Comentó que la industria está ocupada en reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas para contrarrestar la enfermedad que está atacando a las aves.

La semana pasada se confirmó la presencia de gripe aviar en una granja del municipio de San Pedro de Zacapa en el departamento de Santa Bárbara.

(LEER): Confirman presencia de gripe aviar en granja de aves en San Pedro Zacapa

Indicó que confía en el trabajo de Senasa para controlar la enfermedad, detallando que evaluó un círculo de 20 kilómetros alrededor de la granja donde se detectó el caso. AG