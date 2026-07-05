Anatomía del nuevo caudillismo

Por Alma Adler

El narco-Estado no terminó con un indulto: quedó como advertencia nacional.

Hay palabras que no entran impunemente en la vida de un país. Llegan tarde, casi siempre después del daño, y cuando por fin se pronuncian ya no nombran una sospecha: nombran una ruina. Narco-Estado es una de ellas. No es consigna ni exceso verbal. Es una palabra oscura porque revela el instante en que el poder deja de extraviarse y empieza a servir a aquello que estaba obligado a combatir. Allí la corrupción deja de explicar. Allí la república ya no está herida: está tomada desde adentro.

Por eso Honduras no puede guardar esa palabra en el expediente cómodo de un indulto. Tampoco puede encerrarla en un solo nombre, aunque ese nombre pese sobre la memoria nacional. El problema mayor fue el sistema que lo hizo posible: el país oficial que acompañó mientras convenía. La prudencia fue el disfraz; la estabilidad, el precio de la obediencia. La ley aprendió a bajar la mirada antes de que se lo pidieran.

El verdadero daño no cabe en una sentencia. Quedó en instituciones que perdieron voz propia, en partidos que confundieron disciplina con servidumbre. Los jueces sintieron la sombra del poder sobre el expediente antes de leerlo. Y una ciudadanía terminó aceptando como normal lo que nunca debió tolerar.

El narco-Estado no nació en una corte extranjera. Allí se narró, se documentó y se probó lo que correspondía probar. La enfermedad venía de antes: de entregar la república a quien promete orden, aunque el precio sea vaciarla por dentro. La fuerza pasó por autoridad; el miedo, por gobernabilidad. A la renuncia moral se le llamó realismo. Ahí libra su victoria más profunda: no solo ocupa instituciones. También decide qué puede decirse mientras ocurre y qué debe esperar, prudente, a que ya no duela.

El nuevo caudillismo aprendió a vestirse de civil. Ya no necesita siempre uniforme o balcón. A veces se presenta como gerente del orden. Otras, como víctima de sus enemigos; entonces cualquier crítica se vuelve persecución. En ocasiones no necesita máscara: le basta declararse el único intérprete del pueblo. Cambia de nombre y de bandera cuantas veces haga falta. Lo que no cambia es su ambición: tratar a Honduras como propiedad disponible. Honduras no inventó esta enfermedad. La comparte, con variantes, con una región que ha visto marchitarse repúblicas bajo el mismo antifaz.

Por eso la finca sigue siendo una imagen exacta. No la de la postal rural, sino la finca como sistema de obediencia. En una república, la ley limita al poderoso. En la finca, la ley espera su turno; mientras espera, el ciudadano deja de exigir cuentas y aprende, poco a poco, a pedir favores. Honduras ha vivido demasiado tiempo en esa confusión: llamar gobernabilidad a la administración privada de la cosa pública.

Los casos juzgados en Estados Unidos debieron sacudir al país hasta sus cimientos. Un expresidente condenado por delitos vinculados al narcotráfico y al uso criminal del poder; un exdiputado condenado antes por lavado de activos. No son faltas menores: son delitos que comprometen el nombre de una nación. Tampoco son historias idénticas, pero juntas dejan una pregunta imposible de esconder: ¿qué clase de democracia permite que sus condenados regresen convertidos en nostalgia o amenaza electoral?

La vergüenza no termina en el delito. Continúa en la maquinaria que sobrevive al delito: una silla que espera a que alguien la ocupe, un micrófono dispuesto a explicar lo inexplicable. Hay un operador calculando el momento exacto, y un partido que acomoda la memoria según le convenga ese día. Un país que recicla sus escándalos no se reconcilia con su pasado; aprende a convivir con él como si fuera costumbre.

Allí empieza la pregunta política. No basta señalar al caudillo cuando ya dejó huella. Hay que mirar la escena entera: quién le despejó el camino. Quién convirtió el miedo en costumbre. Quién simplemente prefirió no saber — y quién, más tarde, descubrió que la escena que ayudó a construir también podía devorarlo. Ningún caudillo captura un Estado solo. Siempre encuentra manos discretas dispuestas a abrir la puerta. A veces basta una firma que llega en el momento oportuno. Y siempre, en algún rincón, una conciencia decide que sobrevivir vale cualquier precio.

En ese punto aparecen los partidos políticos, quizá la herida más persistente de nuestra frustración democrática. Pudieron ser escuela de ciudadanía. En el camino se convirtieron en refugio de lealtades alquiladas, un lugar donde las ideas se cambian por candidaturas. Debieron contener al caudillo. En cambio, le dieron techo, le dieron voz, y terminaron por entregarle la maquinaria entera. Después fingen sorpresa cuando el monstruo reclama la casa completa.

Por eso las reformas electorales importan, pero no salvan por sí solas a una democracia enferma. Cambiar reglas sin cambiar conductas puede ordenar la ceremonia, no devolver la república. De poco sirve mejorar el calendario si los partidos siguen funcionando como haciendas, si el ciudadano solo existe el día que vota o si la justicia calcula antes de cumplir la ley.

Eso no es democracia. Es una finca con urnas.

Tampoco nos falta otro salvador. Esa es la trampa más antigua del caudillismo: convencernos de que solo un hombre fuerte puede corregir el desastre que dejaron otros. Lo que falta es una ciudadanía menos dispuesta a alquilar su conciencia.

El poder no se corrige por arrepentimiento. Se corrige cuando se le vigila, cuando se le limita y, sobre todo, cuando traicionar la confianza pública empieza a tener un costo real para quien traiciona. El ciudadano cansado cree que se retira de la pelea. En realidad, deja la mesa servida. Su silencio no queda vacío: alguien lo ocupa. Lo ocupa el más audaz. Lo ocupa el más cínico — el que sabe que un país fatigado es más fácil de gobernar que uno despierto. El caudillo no necesita que Honduras lo adore. Le basta que Honduras baje los brazos.

Queda además una pregunta incómoda, y por eso necesaria: qué pesó realmente en la decisión de indultar a un hombre condenado por delitos que hirieron la reputación nacional ante el mundo. Esta columna no pretende instruir un proceso ni inventar respuestas donde aún no existen documentos suficientes. Pero sí se niega a cerrar la pregunta antes de tiempo. La verdad, cuando toca al poder, suele llegar tarde. Pero llega fría. Llega escrita. Y no pide permiso.

Mientras tanto, queda la memoria. No como nostalgia ni como rencor. Como defensa. Es la forma que adopta la justicia cuando las otras llegan tarde o llegan rendidas. No tiene sede ni toga, pero tiene permanencia. Un indulto puede modificar una pena; no puede borrar lo ocurrido. Cambia el destino legal de un hombre, pero el expediente moral de un país no se lava tan fácil.

Recordar no es odiar. Es impedir que el cansancio se convierta en coartada, negarse a repetir que nada podía hacerse, que todos son iguales, que Honduras siempre ha sido así. Esa frase ha servido demasiado tiempo para absolver la cobardía y jubilar la vergüenza. No todos los que abrieron esa puerta lo hicieron con maldad. Muchos simplemente dejaron de pensar. Otros, sabiendo, decidieron no saber. Cada silencio abrió una puerta. Cada renuncia entregó más país a quienes ya demostraron que podían gobernarlo sin pudor.

Honduras tiene que escoger entre administrar su excusa nacional o comportarse como una ciudadanía que sabe lo que ocurrió y decide que no volverá a ocurrir. La memoria no sirve para vivir mirando atrás. Sirve para reconocer el método cuando regresa con otro rostro, otro color o una nueva promesa de salvación.

Honduras no es finca ni botín.

Después del narco-Estado, olvidar no sería reconciliación ni paz; sería devolver las llaves a quienes confundieron el país con una propiedad. Un pueblo que entrega de nuevo sus llaves no se reconcilia: se arrodilla. La finca no conoce memoria: solo conoce dueños. Por eso la memoria es el único tribunal que no tiene fecha de cierre. Y su sentencia, a diferencia de las otras, no admite indulto.