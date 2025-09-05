Analizan proyecto de Ferrocarril Interoceánico en CN

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (Confi), Héctor Manuel Zelaya, informó este viernes que se reunió con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos presentándose el proyecto ferroviario.

Tras una reunión con el presidente de la Comisión de Dictamen de la ley del Ferrocarril Interoceánico del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, el hijo de la presidenta Xiomara Castro detalló que la presentación se realizó a la delegación del Departamento de Comercio de EEUU, bajo el Programa de Desarrollo del Derecho Comercial (CLDP), que ha estado asesorando dicho proyecto.

“Esta visita da seguimiento a mi reciente agenda en Washington D.C., donde el Subsecretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, de la administración Trump, acordó continuar con la asistencia técnica en esta nueva etapa del proyecto en el Congreso Nacional, como objetivo de brindar a la comisión legislativa el acompañamiento necesario”.

Mediante su cuenta en la red social X, Zelaya refirió que el proyecto de ley del Ferrocarril Interoceánico es una apuesta de Estado para transformar la economía, atraer inversiones, conectar regiones y posicionar a Honduras como un eje logístico regional para el comercio mundial. VC