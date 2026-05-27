Analistas cuestionan falta de perfiles técnicos en el gobierno y recomiendan diálogo para enfrentar crisis

Tegucigalpa- Diversos analistas y representantes del sector privado señalaron que el gobierno enfrenta un creciente descontento social debido a la falta de planificación estratégica y de funcionarios con perfiles técnicos que contribuyan a una mejor toma de decisiones.

El analista Carlos Cálix expresó que “lo que estamos viendo ya es un descontento social generalizado que todavía se puede solventar enormemente”. Asimismo, consideró que el presidente debió rodearse de al menos cuatro perfiles más técnicos, hombres o mujeres capaces y competentes, que le ayuden a tomar mejores decisiones para que el país se desarrolle.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, manifestó que la actual situación ocurre porque las autoridades “nunca dieron la cara para decir cómo habían recibido el gobierno”.

“Que no vengan con la cosa de que no hubo transición. Ya llevan más de 100 días en el gobierno y deben actuar”, enfatizó Urtecho.

Mientras tanto, el sociólogo Eugenio Sosa señaló que en el país “no hay planificación estratégica y se va de crisis en crisis”, situación que, según indicó, impide que Honduras logre avanzar de manera sostenida.

Ante este panorama, los expertos recomendaron al gobierno construir una estrategia de diálogo que permita alcanzar consensos y atender las principales demandas sociales y económicas del país.LB