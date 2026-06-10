Analistas consideran que en Honduras denunciar delitos pone en riesgo a las víctimas

Tegucigalpa- El analista y abogado Héctor Pérez advirtió que en Honduras persiste un grave problema de inseguridad e impunidad que desincentiva a la población a denunciar delitos, debido a la falta de garantías de protección para las víctimas y denunciantes.

El profesional del derecho afirmó que actualmente muchas personas temen acudir a las autoridades por miedo a represalias.

“Hoy en día, más bien, si usted pone la denuncia, más bien más rápido van y lo terminan matando”, manifestó al referirse a la percepción que tienen los ciudadanos.

Pérez señaló que el combate a la criminalidad requiere un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Militar, al considerar que las capturas por sí solas no resuelven el problema si los procesos judiciales no concluyen con sanciones efectivas.

Por este motivo, sostuvo que la impunidad continúa como uno de los principales factores que favorecen la comisión de delitos, ya que muchos delincuentes consideran que no serán investigados ni castigados.

Pérez insistió en que la solución pasa por una coordinación integral entre todas las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, además de intervenciones focalizadas en los departamentos y municipios con mayores índices de violencia. AD