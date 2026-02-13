Analista ve positiva inclusión de Honduras en bloque regional impulsado por Estados Unidos

Tegucigalpa- El especialista en datos, análisis y estrategia, fundador de Gobai Ventures y M2Global, Carlos Calix aseguró que la inclusión de Honduras en un grupo selecto de países convocados por Estados Unidos representa un paso estratégico para atraer inversión, generar empleos y fortalecer la estabilidad económica del país.

Según el experto, formar parte de este bloque es clave para potenciar los recursos nacionales y mejorar el alineamiento con Washington.

“La inclusión en este grupo selecto de naciones es un paso estratégico para atraer inversión de Estados Unidos y potenciar nuestros recursos. Es hora de aprovechar este alineamiento para generar empleos y estabilidad”, apuntó el especialista en su cuenta de X.

El analista explicó que este grupo de presidentes electos tiene como objetivo principal contener parcialmente la expansión de China en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como energía, hidrocarburos e infraestructura. Como ejemplo, mencionó el caso de Argentina y el proyecto “Vaca Muerta”, impulsado durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, cuya fuerte presencia china encendió alertas en Washington.

“Lo que representa este grupo pasa precisamente por detener la incursión que ha tenido China durante años en América Latina. En Sudamérica, los chinos han logrado presencia en petróleo, gas e infraestructura, lo que genera preocupación geopolítica para Estados Unidos”, señaló.

El especialista consideró que la invitación a Honduras es positiva, aunque advirtió que el futuro de la relación con China dependerá de los acuerdos que se logren. “Todo dependerá de lo que se negocie. Estados Unidos ya tiene análisis país por país de lo que representa la inversión china y el objetivo es frenar esa expansión en naciones como Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá”, añadió.

Cumbre en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial que se celebrará el próximo 7 de marzo en el Hotel Doral de Miami, con el fin de articular un bloque regional frente a la influencia china en la región.

Entre los mandatarios invitados figuran Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Nasry Asfura (Honduras).

De concretarse este alineamiento, Honduras pasaría a integrarse a un eje estratégico regional liderado por Estados Unidos, lo que podría redefinir su política exterior y su relación económica con China en los próximos años.LB