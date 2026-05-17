Analista ve imposible que actual Congreso apruebe reformas electorales de fondo

Tegucigalpa – El analista político Carlos Arévalo vaticinó que no es posible que el actual Congreso Nacional apruebe reformas electorales significativas, debido a los constantes desacuerdos entre las fuerzas partidarias.

“Yo no creo que este Congreso tenga la capacidad para hacer verdaderas reformas electorales. No tiene la capacidad porque no tienen la voluntad de representarnos dignamente”, expresó.

Arévalo cuestionó el manejo político alrededor de la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al señalar que las negociaciones enturbian en el proceso.

El analista también criticó propuestas surgidas en el debate político, como aumentar el número de concejales electorales, al considerar que esto profundizaría el desorden institucional.

También lamentó que temas como la corrección de “ambigüedades” legales continúen rezagados mientras avanzan discusiones, que según estima, son de poca importancia para el pueblo.

“Es más fácil que aprueben las licencias de salida de las concejales a que aprueben reformas electorales”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a los diputados y funcionarios públicos a aceptar la crítica ciudadana y asumir con responsabilidad el papel que desempeñan dentro del Estado. AD