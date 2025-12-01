Analista vaticina récord de participación en elecciones en Honduras

Tegucigalpa – El analista político Olban Valladares, vaticinó hoy un récord en la participación ciudadana en las elecciones en Honduras.

«Esta ha sido una demostración más del pueblo hondureño que ama la democracia y que está dispuesto a defender la libertad», expresó.

Analizó que durante toda la jornada la gente ha hecho fila para poder ejercer el sufragio.

“Esto va a romper el récord de los demás ejercicios electorales que hemos tenido”, manifestó.

El lenguaje corporal de todos los votantes habla de alegría, dijo.

Destacó que la jornada se desarrolló sin incidentes, aunque se reportaron algunas quejas “han sido minúsculas”, acentuó.

En todo proceso eso es normal, pero en general ha sido una jornada pacífica, zanjó. (RO)