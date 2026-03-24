Analista respalda juicio político al fiscal Johel Zelaya por “ausencia total” en defensa constitucional

Tegucigalpa- El analista Oliver Erazo se pronunció sobre el proceso de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, asegurando que su actuación durante momentos clave del país dejó en evidencia una “ausencia total” en la defensa de los intereses de la sociedad hondureña.

Según el constitucionalista, la población acudió a las urnas el 27 de noviembre en un contexto de incertidumbre, marcado por la falta de garantías constitucionales, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de la Sala de lo Constitucional, negara recursos que buscaban brindar seguridad jurídica al proceso electoral.

“El pueblo hondureño estaba ansioso, pero aun así decidió participar, pese a que cualquier escenario podía ser factible”, expresó el analista, quien cuestionó la falta de acciones del Ministerio Público ante decisiones que, a su juicio, comprometían el orden constitucional, con el estado de excepción.

Erazo señaló que un fiscal comprometido debió instruir a las instancias correspondientes a interponer recursos legales, como un amparo contra decretos ejecutivos que, según dijo, vulneraban la Constitución. “No protegió los intereses de la sociedad, fue ausente totalmente”, reiteró.

Asimismo, criticó lo que calificó como una “politización e instrumentalización de la acción penal pública”, al referirse a actuaciones dentro del sistema judicial vinculadas a denuncias que considera infundadas, señalando irregularidades en el uso de denuncias penales.

El analista también cuestionó el rol del Ministerio Público de Honduras y su relación con órganos electorales, advirtiendo sobre un deterioro en la credibilidad institucional.

En su valoración, el proceso contra Zelaya podría sentar precedentes para futuras acciones similares contra otros funcionarios, entre ellos Mario Morazán del TJE, el consejero del CNE, Marlon Ochoa e incluso la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia y otros magistrados de la Corte.

El Congreso Nacional de Honduras ya admitió a trámite la solicitud de juicio político, conforme al artículo 234 de la Constitución y la ley especial en la materia, lo que implica la suspensión del cargo del fiscal mientras avanza el debido proceso, concluyó. LB