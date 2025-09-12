Analista recrimina que diputados reeleccionistas no tienen compromiso con el pueblo

Tegucigalpa – El analista político Kenneth Madrid señaló este viernes que el Congreso Nacional demuestra tener solo un compromiso, de manera particular los diputados, consigo mismo pues mientras una cantidad de congresista está de viaje, otros ya comenzaron la campaña política electoral para renovar su curul.

(Leer) Son 26 los diputados que viajaron a China pese a la larga parálisis legislativa

“No hay un compromiso con el pueblo, un sector está presionando la aprobación del presupuesto de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) a la aprobación de otras leyes, eso no se puede dar, la extorsión legislativa debería ser también objeto de un análisis por todo el pueblo”, indicó.

Para Madrid el Congreso Nacional debe hacer una pausa después de las fiesta patrias y apruebe el presupuesto especial para la transparencia y fiscalización de las elecciones, además de otros temas importantes de país.

“Pero hacerse de la vista gorda y prácticamente, si después de las fiestas patrias no tienen reuniones del Congreso Nacional de cara al próximo proceso electoral general, le van a demostrar al pueblo hondureño que no tienen la personalidad para hacer reelectos en sus cargos”. VC