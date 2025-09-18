Analista recomienda a presidenciables concentrarse en puntos estratégicos para el desarrollo de Honduras

Tegucigalpa – El analista político, Jorge Yllescas considera que en algún momento los cinco candidatos presidenciales presentarán sus planes de gobierno, pues a menos de tres meses para las elecciones generales del 30 de noviembre estos son desconocidos.

“No sabemos qué es lo que están planteando, no sabemos cómo van a abordar los grandes problemas del país”, lamentó tras sugerirle a los presidenciales, concentrarse en puntos estratégicos para el desarrollo del país.

El analista dijo que hasta ahora solo se han escuchado esbozos de lo que podrían hacer, más no un planteamiento formal.

Yllescas recordó que generalmente en el país se acostumbra a ofrecer muchas cosas que no se pueden cumplir, y mencionó el caso de la actual presidente del Ejecutivo, Xiomara Castro, “ofreció cualquier cantidad de temas y realmente no los ha podido cumplir”. VC