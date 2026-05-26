Analista rechaza cadena perpetua como única solución a la violencia

Tegucigalpa- El analista político de origen venezolano, Marco Porras consideró que centrar las reformas penales únicamente en sentencias más severas, como la cadena perpetua, implica atacar las consecuencias y no las causas del problema.

“Pensar en una cadena perpetua es abocarse a pensar en soluciones con los efectos y no con las causas”, expresó.

Porras señaló que es comprensible que las familias de las víctimas busquen justicia y castigo para los responsables, pero que también las autoridades deben priorizar prevenir las causas de la criminalidad.

El abogado penalista sostuvo que cuando se descuidan las raíces de la violencia, las respuestas terminan orientándose hacia medidas extremas.

“Si hablamos de perpetuidad, deberíamos hablar de perpetuidad de buena educación, perpetuidad de buen vivir y perpetuidad de respeto a la ciudadanía”, manifestó.

Las declaraciones del analista, surgen en medio de las nuevas medidas de seguridad impulsadas tras la reciente ola de violencia a nivel nacional y las reformas al Código Penal hondureño. AD