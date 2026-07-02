Analista prevé una «oleada» de solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos

Tegucigalpa – El abogado y criminólogo Germán Licona afirmó que incrementarán solicitudes de extradición como parte del fortalecimiento de la cooperación en seguridad con Estados Unidos, tras la visita del jefe del Comando Sur, el general Jeffrey K. Randall.

En ese contexto, Licona aseguró que «se avecina una oleada de solicitudes de extradición», al sostener que las autoridades estadounidenses intensificarán las acciones en Honduras.

El analista detalló que estas solicitudes se presentarían contra personas vinculadas con organizaciones criminales.

De acuerdo a su criterio, estos requerimientos podrían incluir políticos y empresarios que, según las investigaciones, hayan mantenido nexos con dichas estructuras.

Licona explicó que la visita responde a los compromisos asumidos en el memorándum firmado entre ambos países en enero de 2023 para combatir el crimen organizado.

Según el analista, la cooperación permitirá reforzar las capacidades de inteligencia, tecnología y logística de las fuerzas de seguridad hondureñas.

Las operaciones se realizarán especialmente en zonas utilizadas por estructuras criminales, como la costa norte, Gracias a Dios, Atlántida y Olancho.

No obstante, advirtió que Honduras también deberá cumplir con el compromiso de fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, al avanzar en procesos de depuración para el uso adecuado de la información de inteligencia.

El criminólogo señaló que este escenario formaría parte de la implementación de los acuerdos de cooperación entre ambos gobiernos para reforzar el combate al narcotráfico. AD