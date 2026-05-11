Analista predice que PN y PL se distribuirán los cargos vacantes del CNE y TJE

Tegucigalpa – El analista Luis León predijo que el Partido Nacional y Partido Liberal se distribuirán los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Comentó que el proceso de elección de funcionarios está definido desde la semana pasada, avizorando que se elegirá una persona sin afinidad partidaria como suplente para maquillar el proceso.

Dudó que representantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) sean electos como funcionarios en el CNE y el TJE, indicando que nadie somete al otro a un juicio político con la intención de que regrese.

“Yo no creo que sacaron a Libre para meterlo de nuevo, para mi será una distribución entre el Partido Liberal y Partido Nacional, van a poner de suplente a alguien que no tenga tanta afinidad partidaria para maquillar el proceso”, dijo León.

Analizó que el tripartidismo político –PN, PL y Libre- se consolidó en su momento, pero que este último violó los acuerdos y ahora está pagando las consecuencias de esa decisión.

Aunque exhortó al Partido Nacional que no subestime a Libre porque sería un error en política.

Por otro lado, indicó que el problema de la elección de funcionarios no es la cantidad de miembros en los órganos electorales, sino la intromisión de la politización que impide la independencia.

“El problema no es la cantidad de miembros si no la independencia, es la capacidad de poner delante los intereses del país por encima de los partidos políticos”, reflexionó.

León definió que la independencia no se mide si uno milita en un partido político, es si nadie le va a llamar a cobrarle un favor. AG