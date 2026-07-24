Analista plantea posible acuerdo entre Fiscalía y exfiscal Medina a cambio de colaboración

Tegucigalpa – El abogado penalista Marlon Arévalo consideró que el Ministerio Público (MP) podría negociar colaborar con la exfiscal Francia Medina , a cambio de información que permita identificar a otros responsables en el caso por el que fue declarada culpable.

Arévalo explicó que, aunque Medina ya recibió un fallo condenatorio, la sentencia aún no está firme, por la que no descarta que la Fiscalía tenga intenciones de negociación.

El analista indicó que uno de los elementos que podría valorar el MP es la información que pueda aportar sobre estructuras de corrupción en los diferentes niveles del Poder Judicial.

Recordó que Medina aseguró ante el tribunal que el exfiscal general Johel Zelaya le dio instrucciones relacionadas con los hechos que se le atribuyen.

“Habrá que ver cuál va a ser la colaboración eficaz que podría brindar esta persona para poder desenredar y llegar a los verdaderos culpables de toda la trama, porque sinceramente solo ella no pudo haberse comido todo ese dinero en tan corto tiempo”, manifestó.

El profesional sostuvo que un acuerdo de colaboración no significa un beneficio indebido para la exfiscal, sino una herramienta común para ampliar las investigaciones y determinar si existen más implicados en casos de esa índole.

No obstante, Arévalo señaló que, si Medina realmente posee información relevante, deberá presentarla formalmente ante las autoridades y colaborar.

“Si en realidad tiene información, tendría que prestarse a hacer la colaboración con el Ministerio Público para poder llegar al final y determinar si existen otras personas responsables y ella únicamente fue utilizada por estas personas”, aseveró. AD