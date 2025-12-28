Analista pide que escrutinio de diputados y alcaldías terminen el lunes para que declaratoria esté lista el martes

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid pidió que para el martes 30 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la declaratoria oficial de los comicios generales 2025.

En ese sentido, exhortó que culmine el 29 de diciembre el escrutinio especial en los niveles electivos de diputados y corporaciones municipales verificando las actas con inconsistencias.

Mencionó que en varias corporaciones municipales hay casos que la diferencia es “muy cerrado” en cuanto al primer y segundo lugar.

Madrid consideró que no quedará tiempo para resolver los recursos como sucedió a nivel presidencial.

Aunque remarcó que los candidato que no estén contentos con el escrutinio especial puede recurrir al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Igualmente, clamó a los partidos políticos que no ganaron a nivel presidencial comprenda que les queda las planillas de diputados y corporaciones municipales para verificación y conseguir representación.

Cabe recordar que el CNE solo brindó la declaratoria a nivel presidencial donde oficializó el triunfo del nacionalista Nasry Asfura. AG