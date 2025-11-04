Analista pide observancia del debido proceso en caso de magistrados del TJE

Tegucigalpa – El analista Germán Licona refirió este martes que quien tiene que pronunciarse en torno a un antejuicio al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no el Ministerio Público.
Licona abogó para que haya una observancia del debido proceso, del derecho a la defensa, para no caer y dejar en indefensión a dos funcionarios.
“Confiamos que la justicia prevalezca ya que si bien es cierto hay actuaciones que ellos (magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona) han hecho supuestamente para dar una resolución favorable a dos personas que están solicitando ser incorporadas para planillas de diputados”, dijo.
Licona agregó que “pero también no vamos a desconocer la violación flagrante que ha cometido, en el caso particular del TJE, el magistrado Mario Morazán de ausentarse a las reuniones, de salirse y eso ya nos genera una situación discordante y que tiene que ser advertida por el mismo MP”. VC