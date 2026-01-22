Analista Luis León propone nueva Ley Electoral y la despolitización de instituciones

Tegucigalpa – Las reformas electorales que se discuten en el país deben ir más allá de simples cambios parciales, existe la urgencia de construir una nueva ley electoral integral, orientada a garantizar mayor legitimidad del voto y a despolitizar las instituciones del sistema electoral, consideró este jueves el analista político Luis León.

León señaló que el sistema político hondureño atraviesa un proceso de fragmentación, con partidos cada vez más pequeños, lo que vuelve indispensable discutir mecanismos como la segunda vuelta electoral, a fin de fortalecer la legitimidad de los procesos democráticos.

No obstante, advirtió que enfocarse únicamente en este punto sería insuficiente. “Parchar la actual ley electoral no va a resolver los problemas que tenemos cada cuatro años. El verdadero problema está en la politización del sistema electoral, donde las instituciones funcionan como apéndices de los partidos políticos”, expresó.

El analista insistió en que se debe avanzar hacia una despolitización real de las instituciones, comenzando por el nombramiento de consejeros que no respondan a cuotas partidarias. También cuestionó la presencia de los partidos en las mesas y en el conteo de votos, señalando que luego son los mismos actores quienes denuncian manipulación de resultados.

León también criticó la contratación recurrente de empresas privadas para procesos electorales, con costos que rondan los 400 millones de lempiras cada cuatro años, sin que existan sistemas propios y eficientes que garanticen transparencia y sostenibilidad.

“Es positivo que ya se estén tocando estos temas, pero hay que ampliar la base de la negociación y pensar en un proceso integral. Lo más prudente sería construir una nueva ley electoral desde ahora, y no esperar al último momento para hacer parches a una normativa que ya demostró que no funciona”, cerró. LB