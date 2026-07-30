Analista Jorge Yllescas advierte que rápido deterioro de la imagen del Gobierno, es riesgo para gobernabilidad y democracia

Tegucigalpa – El analista político Jorge Yllescas advirtió sobre el rápido deterioro de la imagen del Gobierno y consideró preocupante que el desgaste de la administración se haya producido en los primeros meses de gestión.

Yllescas señaló que, de acuerdo con varios análisis, el presidente comenzó a registrar una percepción negativa entre la población apenas 40 días después de asumir el cargo, un comportamiento que, según dijo, no ha sido habitual en anteriores gobiernos, cuyo desgaste suele manifestarse después de uno o dos años.

“Ya a los 40 días la gente estaba protestando contra el presidente y diciendo que la situación no mejoraba. A los 100 días, la percepción era que el gobierno había fracasado”, afirmó.

El analista, quien se identifica como liberal, sostuvo que la situación no debería ser motivo de celebración para la oposición, porque el deterioro de un gobierno también tiene consecuencias sobre la gobernabilidad y la calidad de la democracia.

“No nos deberíamos alegrar de que un gobierno vaya mal, porque eso afecta la calidad de la democracia y la gobernabilidad y en general todo el desarrollo de una nación. No nos conviene a los hondureños que un gobierno se deteriore tan rápido”, expresó.

Yllescas consideró que la oposición debe cumplir su papel de fiscalización y cuestionamiento, pero sin adoptar posiciones que, a su juicio, puedan terminar perjudicando al país.

Asimismo, citó resultados de la última encuesta del ERIC, según los cuales existiría un bajo nivel de conocimiento de la población sobre los ministros y una percepción negativa respecto a temas considerados prioritarios, entre ellos salud, educación y seguridad.

“Esos son los temas fundamentales que ve el pueblo hondureño y, según esta encuesta, se observa un deterioro muy rápido. Es bastante preocupante esta situación para el país”, manifestó.

A estos factores agregó la inflación, que, según señaló, constituye otra de las principales preocupaciones de la población debido a su impacto directo sobre la economía de los hogares.

Cuestiona liderazgo y gobernabilidad

Yllescas también afirmó que el Gobierno enfrenta dificultades de gobernabilidad que atribuyó a una presunta falta de liderazgo del presidente. En su valoración, el poder político estaría concentrándose en otras figuras del oficialismo, lo que generaría señales de debilidad en la conducción del Ejecutivo.

Como ejemplo, mencionó las diferencias públicas entre el presidente y el titular del Congreso Nacional en torno al envío de ayuda a Venezuela tras la tragedia por los terremotos en aquella nación, situación que, según el analista, evidencia contradicciones dentro del oficialismo y debilidades en la dirección política del Gobierno.

Para Yllescas, el conjunto de estos factores plantea un escenario que merece atención, particularmente por la rapidez con la que, según las encuestas y análisis de expertos, se habría deteriorado la percepción ciudadana sobre la actual administración. LB