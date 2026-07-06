Analista insta al Gobierno a aprovechar el primer año para impulsar políticas que generen empleo

Tegucigalpa – El analista Lester Ramírez señaló que el primer año de gestión de un gobierno es determinante para definir una visión de mediano y largo plazo para el desarrollo del país, por lo que instó a las autoridades a aprovechar esta etapa para impulsar políticas que fomenten la generación de empleo.

Ramírez explicó que es durante el primer año de administración cuando existe la oportunidad de establecer una hoja de ruta con objetivos estratégicos, ya que posteriormente las prioridades políticas suelen centrarse en el corto plazo y entran los incentivos políticos.

«El primer año es cuando se puede plasmar una visión de mediano y largo plazo. Después, en el segundo y tercer año, el cortoplacismo atrapa y los incentivos políticos son tan grandes que esa visión se pierde», expresó.

El analista manifestó su preocupación porque, porque ya estamos en el segundo semestre y en esta corta etapa representa una ventana de oportunidad para implementar medidas que impulsen la creación de empleos, uno de los principales compromisos asumidos por el actual gobierno.

Asimismo, indicó que la apuesta de la administración ha sido generar oportunidades laborales, por lo que la ciudadanía espera la puesta en marcha de políticas públicas que permitan cumplir ese objetivo y fortalecer las condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

Finalmente, Ramírez enfatizó que la construcción de oportunidades de empleo debe convertirse en una prioridad para traducir los compromisos gubernamentales en resultados concretos para la población. LB