Analista exige al CN que remita el informe del juicio político al MP

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid exigió este viernes al Congreso Nacional que envíe al Ministerio Público los expedientes de los exfuncionarios que fueron destituidos mediante la figura del juicio político.

Un total de cinco exfuncionarios han sido destituidos a través del juicio político: Johel Zelaya (exfiscal general), Marlon Ochoa (exconsejero del CNE), Mario Morazán (exmagistrado del TJE), Lourdes Mejía (exmagistrada del TJE) y Gabriel Gutiérrez (exmagistrado del TJE).

“El artículo seis párrafo segundo de la Ley de Juicio Político le dice al Congreso Nacional que debe testimoniar esas diligencias recabadas y enviarlas al Ministerio Público”, dijo al noticiero TN5.

Añadió que lo que se hizo la noche del jueves fue hallar responsabilidad administrativa a los implicados, pero que el Ministerio Público se encarga de la responsabilidad penal y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de la parte civil.

Sobre el juicio político del jueves, contestó que la sesión se convirtió en un escenario de “tira y encoge” entre diputados que salieron a una contienda entre ellos mismos, olvidándose de Mario Morazán.

Lamentó que los congresistas utilizaron la sesión para “sacarse los trapos al sol” y no se dedicaron sobre los hechos de la denuncia.

Madrid solicitó que debe haber una adecuación de este procedimiento para darle libertad al denunciado que pueda hablar y expresar sus descargos con evidencia documental.

Muchos diputados no hicieron preguntas, fueron a exponer políticas, atacarse entre ellos y desnaturalizar el proceso, criticó. AG